إشكال وتضارب بين سيّدتين

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع إشكال بين سيّدتين تطوّر إلى تضارب بالأيدي، بسبب حادث سير، في شارع الجديد في القبة.

وتدخل عدد من الأهالي لفضّ الإشكال وإعادة فتح الطريق بعدما تسبب الحادث بزحمة سير خانقة في المحلة.