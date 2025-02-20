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لبنان

قرار لوزير الماليّة... هذه تفاصيله

Lebanon 24
20-02-2025 | 07:22
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أصدر وزير المالية ياسين جابر قراراً مدّد بموجبه لغاية 31/3/2025 ضمناً، المهل الواردة في القرار رقم 51/1 تاريخ 14/01/2025 فقط بالنسبة للعقود المنظمة قبل 15/11/2022 والمسجلة في السجل اليومي اعتباراً من تاريخ 1/1/2021 ولغاية 31/11/2022 ضمناً وذلك بالنسبة لكافة أمانات السجل العقاري.
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وطلب القرار من صاحب العلاقة تسديد المبالغ المستحقة عليه وإيداع الإيصالات الأمانات المعنية وإتمام كافة المستندات ضمن المهلة الواردة في المادة الأولى أعلاه.

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