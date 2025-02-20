مرقص استقبل زوّاراً... صادق الصباح: لمست جواً جديداً

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استقبل وزير الإعلام الدكتور بول مرقص في مكتبه، سفير إسبانيا في لبنان خيسوس سانتوس أغوادو وعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين لا سيما الإعلامية منها و سبل تطويرها.واستقبل الوزير مرقص السفير الاردني في لبنان وليد الحديد في زيارة بروتوكولية ، حيث هنأه لمناسبة تعيينه وزيراً للإعلام ، وتم التداول في سبل التعاون و التنسيق بين البلدين.كما التقى المنتج صادق الصباح الذي قال بعد اللقاء : "لمست جواً جديداً في وزارة الإعلام وخصوصاً تلفزيون لبنان"، مبدياً إستعداد شركة الصباح للمساعدة و الوقوف إلى جانب الوزير مرقص.