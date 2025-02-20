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لبنان

مرقص استقبل زوّاراً... صادق الصباح: لمست جواً جديداً

Lebanon 24
20-02-2025 | 07:32
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 استقبل  وزير الإعلام الدكتور بول مرقص في مكتبه، سفير إسبانيا في لبنان خيسوس سانتوس أغوادو وعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين لا سيما الإعلامية منها و سبل تطويرها.

 واستقبل الوزير مرقص السفير الاردني في لبنان وليد الحديد في زيارة بروتوكولية ، حيث هنأه لمناسبة تعيينه وزيراً للإعلام ، وتم التداول في سبل التعاون و التنسيق بين البلدين.
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كما التقى المنتج صادق الصباح الذي قال بعد اللقاء : "لمست جواً جديداً في وزارة الإعلام وخصوصاً تلفزيون لبنان"، مبدياً  إستعداد شركة الصباح للمساعدة و الوقوف إلى جانب الوزير مرقص.

 
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