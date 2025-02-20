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لبنان

آخر خبر عن جورج عبدالله... ماذا تقرّر بشأن إطلاق سراحه؟

Lebanon 24
20-02-2025 | 08:10
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أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، عن تأجيل البتّ بطلب إطلاق سراح جورج عبد الله إلى 19 حزيران.
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جورج عبدالله

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