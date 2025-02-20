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لبنان

"التقدمي" دعا الى لحظة وطنية في يوم تشييع "الشهيدين السيدين"

Lebanon 24
20-02-2025 | 08:15
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 صدر عن الحزب التقدمي الإشتراكي ، بيان، أشار الى أنه " أمام مشهدية الاستشهاد، يوجه الحزب التقدمي الإشتراكي التحية لأرواح الشهداء الذين قضوا على مدى التاريخ الطويل في المواجهة مع العدو الإسرائيلي، ويدعو في هذا السياق جميع اللبنانيين إلى لحظة وطنية في يوم تشييع الشهيد السيد حسن نصرالله والشهيد السيد هاشم صفي الدين، التي تشكل شهادتهما تكريساً لمسارهما في المقاومة فوق كل الاختلافات".
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أضاف البيان :"وفي هذه المناسبة، يجدد الحزب التقدمي الإشتراكي تعازيه بالشهيدين الراحلين، ويشدد على روح التضامن الوطني التي تجلت في مراحل العدوان الإسرائيلي على لبنان، وأن تتكرس أكثر في الخطاب والأداء السياسي في هذه المرحلة الجديدة التي تتطلب تكاتف وتعاون الجميع على قاعدة الشراكة والتفاهم لمنح لبنان واللبنانيين الفرصة التي يستحقون، وإعطاء الشهداء معنى إضافيًا لاستشهادهم".
 
كما شدد الحزب التقدمي الاشتراكي على ضرورة الانسحاب الكامل لجيش الاحتلال الإسرائيلي من الجنوب، مؤكداً أن بقاءه في التلال الخمس مخالف لاتفاق وقف إطلاق النار، ويحث الجهات الراعية لهذا الاتفاق الى ممارسة الضغط المطلوب على إسرائيل للالتزام التام به.

 
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