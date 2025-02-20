وزير المالية استقبل السفير البريطانيّ: الحكومة مصممة وجادة في موضوع الإصلاح

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استقبل وزير المالية ياسين جابر سفير بريطانيا في لبنان Hamish Cowell في زيارة عنوانها التهنئة الا أنه بادر الوزير ياسين فور وصوله بمخاطبته بالعربية " إني متفائل" بالأوضاع في لبنان ونتطلع الى أفضل العلاقات بين بلدينا.وقد تناول اللقاء موضوع التبادل التجاري بين لبنان وبريطانيا فلفت السفير الى استمراره رغم الظروف التي مر بها لبنان مبدياً دعماً قال ان بريطانيا والعائلة الأوروبية جميعها تتطلع إليه مستقبلاً كي يسير لبنان قدماً بالإصلاحات التي ينوي تنفيذها.الوزير جابر بدوره أكد أن الحكومة الجديدة مصممة وجادة في موضوع الإصلاح لانقاذ لبنان من الحالة الصعبة، خصوصاً وأن القوانين جاهزة ويلزم تطبيقها فقط،الأمر الذي يسرّع في ما تتضمنه من اجراءات ذات طابع اصلاحي على المستويات كافة.واستقبل الوزير جابر ايضاً وزير التنمية الادارية فادي مكي وجرى بحث في مجال التعاون بين الوزارتين في مجالي التدريب والمكننة، كما التقى رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان الذي أكد تعزيز التعاون بين اللجنة والوزارة ودعم التوجهات الإصلاحة التي تقودها. كما التقى النائب ميشال موسى.