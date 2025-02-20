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لبنان
بري عرض مع وفد برلماني أوروبي للمستجدات في لبنان والمنطقة
Lebanon 24
20-02-2025
|
08:40
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة ،وفدا من أعضاء البرلمان الأوروبي من مجموعة النواب الاشتراكيين والديموقراطيين ، في حضور المستشار الاعلامي للرئيس بري علي حمدان.
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وتم البحث في تطورات الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية، إضافة الى سبل التعاون والتنسيق بين المجلس النيابي اللبناني والبرلمان الاوروبي في شتى المجالات لاسيما في المجال التشريعي .
واستقبل بري رئيس المجلس ،السفير الإندونيسي هاجريانتو ياسين طوهاري في زيارة وداعيّة ، مع وفد من السفارة، لمناسبة إنتهاء مهامه الديبلوماسيًة في لبنان.
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