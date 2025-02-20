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لبنان

محافظ البقاع يصدر قراراً يتعلق بمرور الشاحنات على طريق ضهر البيدر

Lebanon 24
20-02-2025 | 09:13
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 اوضح محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده في بيان انه "عطفًا على القرار الصادر يوم امس الأربعاء في 19 من شباط عن محافظ البقاع  والذي تقرر فيه عدم السماح لشاحنات النقل الخارجي "الترانزيت" وشاحنات القاطرة والمقطورة بسلوك طريق ضهر البيدر طيلة ايام العاصفة اي حتى مساء الثلاثاء 25 من الجاري. 
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وتوضيحا لهذا القرار فإن المنع يشمل فقط الشاحنات المذكورة وليس جميع الشاحنات وانه وبعد الإطلاع على نشرة الاحوال الجوية وكون العاصفة لم تبدأ بعد، وبعد التنسيق مع قائد منطقة البقاع الإقليمية في قوى الامن الداخلي العميد نديم عبد المسيح تقرر الموافقة على السماح لجميع الشاحنات بما فيها النقل الخارجي بالمرور على طريق ضهر البيدر طالما ان الاحوال الجوية تسمح بذلك". 
 
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