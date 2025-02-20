سلامة بحث مع سفير اسبانيا في تفعيل التعاون الثنائي

Advertisement

إستقبل وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية- الصنائع سفير اسبانيا في لبنان خيسوس سانتوس اغوادو في زيارة بروتوكولية قدم خلالها التهاني للوزير بمناسبة توليه مهامه .وكانت مناسبة تم خلالها البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين لاسيما الثقافية منها ، والتداول في أهمية تفعيل التعاون الثقافي بين اسبانيا ولبنان على مختلف الصعد مستقبلًا ان لجهة استضافة الفعاليات الثقافية او توقيع اتفاقية تفاهم، إضافة الى سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين المكتبة الوطنية ونظيرتها الأسبانية،