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لبنان

إعتباراً من 22 حتى 25 الحالي .. قرار بتجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة

Lebanon 24
20-02-2025 | 10:05
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أصدر وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى قراراً ب"تجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على كافة الأراضي اللبنانية إعتباراً من 22/02/2025 الساعة صفر حتى تاريخ 25/02/2025 الساعة صفر.

يُستثنى من أحكام المادة الأولى أعلاه:
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أ - تراخيص حمل الأسلحة صفة دبلوماسية.

ب - تراخيص حمل الأسلحة (صفة خاصة) الممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ورؤساء الأحزاب ورؤساء الطوائف الدينية، عندما يكونون برفقة الشخصية فقط.

ج - تراخيص حمل الأسلحة (صفة خاصة) الممنوحة لموظفي السفارات الأجنبية.

 وكل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض مرتكبها لأشد العقوبات وتكلف قيادة الجيش بتنفيذ أحكامه بتشدد وإحالة المخالفين أمام القضاء العسكري".

 
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