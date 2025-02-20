بيرقداريان استقبلت عميد المعهد العالي للدكتوراة ووفد الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة

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استقبلت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بيراقداريان، في مكتبها، في الوزارة، عميد المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية البروفسور خليل الدحداح، يرافقه الدكتور داني نعوس.وكانت الزيارة لتهنئة بيراقداريان على تعيينها وزيرة للشباب والرياضة والتمنيات لها بـ"التوفيق والنجاح في مسار شبابي - رياضي يهدف إلى بناء مستقبل أفضل قائم على نهجها الرؤيوي للنهوض بقطاعات الشباب والرياضة والكشافة".وردت بيراقداريان فأشارت إلى أنها "ستسعى لأن تقدم الأداء في ملفي الشباب والرياضة تماما، كما فعلت في المعهد، ووضع تجربتها ومنهجيتها في العمل ضمن إطار الديبلوماسية الناعمة في خدمة الديبلوماسية الرياضية والشبابية والتوعية الداخلية".وكذلك، استقبلت وزيرة الشباب والرياضة وفد الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة برئاسة رئيس الاتحاد بيار هاني، الذي هنأها على تعيينها، متمنيا لها التوفيق في مهمتها، مؤكدا "وضع اليدين معا في سبيل رياضة أفضل".وردت بيراقداريان بتهنئة الهيئة الإدارية للاتحاد على انتخابها، متمنية لها التوفيق، واطلعت على أبرز المشاريع التي تأمل الهيئة الإدارية للاتحاد في تحقيقها خلال ولايتها.وتحدث رئيس الاتحاد عن "حلم بناء قاعة مركزية لأنشطة الاتحاد في العاصمة بيروت، ومقر في المدينة الرياضية، ومجمعات رياضية في المحافظات"، متمنيا على "الوزارة تفعيل البروتوكولات مع الدول الصديقة والشقيقة، لما لذلك من فائدة كبيرة للرياضة الوطنية".وزار النائب في كتلة "الاعتدال الوطني" أحمد رستم الوزيرة بيرقداريان، مهنئا إياها على توليها هذه الحقيبة المهمة، وقال: "إن وزارة الرياضة تبعث في النفوس الأمل من خلال النشاطات الرياضية التي تقوم بها على مساحة الوطن".وشكرت بيرقداريان لضيفها زيارته وتهنئته، وبحثت معه في شؤون محافظة الشمال وشجونها والحاجات في مجالي الشباب والرياضة".