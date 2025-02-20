سلسلة لقاءات لوزير الداخلية.. هذا ما أعلنه عن الانتخابات البلدية والاختيارية

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والتقى الحجار وفدا بقاعيا، ضم رؤساء اتحاد بلديات البقاع الأوسط والسهل ورؤساء بلديات البقاع الغربي والأوسط، وأثنى على "أهمية دور البلديات".وقدم الوفد إلى الوزير الحجار شرحا مفصلا عن "واقع البلديات وأوضاعها وحاجاتها الأساسية.وكان تأكيد من المجتمعين على "أهمية إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها".واستقبل الحجار النائب السابق هادي حبيش.وكذلك، استقبل الحجار وفدا من ضباط دورة "لبيك لبنان"، في زيارة تهنئة.