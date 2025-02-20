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لبنان

سلسلة لقاءات لوزير الداخلية.. هذا ما أعلنه عن الانتخابات البلدية والاختيارية

Lebanon 24
20-02-2025 | 11:02
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استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، النائب أديب عبد المسيح، في زيارة تهنئة تم خلالها عرض للأوضاع العامة على الساحة الداخلية.

والتقى الحجار وفدا بقاعيا، ضم رؤساء اتحاد بلديات البقاع الأوسط والسهل ورؤساء بلديات البقاع الغربي والأوسط، وأثنى على "أهمية دور البلديات".
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وقدم الوفد إلى الوزير الحجار شرحا مفصلا عن "واقع البلديات وأوضاعها وحاجاتها الأساسية.

وكان تأكيد من المجتمعين على "أهمية إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها".

واستقبل الحجار النائب السابق هادي حبيش.

وكذلك، استقبل الحجار وفدا من ضباط دورة "لبيك لبنان"، في زيارة تهنئة.
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