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لبنان

البزري حذر من استخدام احتياطي الذهب لتحريك عجلة الدولة

Lebanon 24
20-02-2025 | 11:24
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كتب النائب الدكتور عبد الرحمن البزري عبر حسابه على منصة "أكس": "نحذر من خطورة بعض الطروحات الداعية للإستفادة من إرتفاع أسعار الذهب لاستخدام الإحتياطي الموجود في مصرف لبنان من أجل تحريك عجلة مرافق الدولة. واعتبر " أن هذا الموضوع هو سيادي بامتياز مؤكداً على " أن المجلس النيابي قد أقر القوانين اللازمة لحماية هذه الثروة الوطنية".
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