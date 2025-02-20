البزري حذر من استخدام احتياطي الذهب لتحريك عجلة الدولة

كتب النائب الدكتور عبد الرحمن البزري عبر حسابه على منصة "أكس": "نحذر من خطورة بعض الطروحات الداعية للإستفادة من إرتفاع أسعار الذهب لاستخدام الإحتياطي الموجود في مصرف لبنان من أجل تحريك عجلة مرافق الدولة. واعتبر " أن هذا الموضوع هو سيادي بامتياز مؤكداً على " أن المجلس النيابي قد أقر القوانين اللازمة لحماية هذه الثروة الوطنية".

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