في الخيام.. الدفاع المدني ينتشل جثمان شهيد

Advertisement

وفي هذا الإطار، تمكّنت الفرق المختصة، اليوم الخميس ٢٠ شباط ٢٠٢٥، من انتشال أشلاء شهيد في بلدة الخيام، حيث نُقلت إلى مستشفى مرجعيون الحكومي، تمهيدًا لإجراء الفحوص الطبية والقانونية اللازمة، بما في ذلك فحوص الحمض النووي (DNA)، تحت إشراف الجهات المختصة لتحديد هويته.وتؤكد المديرية العامة للدفاع المدني عزمها على مواصلة أداء واجباتها الإنسانية والوطنية، بالتعاون الوثيق مع الجيش اللبناني، حتى استكمال عمليات البحث عن جميع المفقودين.