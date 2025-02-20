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لبنان

في الخيام.. الدفاع المدني ينتشل جثمان شهيد

Lebanon 24
20-02-2025 | 11:53
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تواصل فرق الإنقاذ في المديرية العامة للدفاع المدني، بالتنسيق الكامل مع الجيش، عمليات البحث والمسح في المناطق التي تعرضت للعدوان الإسرائيلي سابقًا، وذلك بناءً على توجيهات المدير العام للدفاع المدني بالتكليف، العميد نبيل فرح.
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وفي هذا الإطار، تمكّنت الفرق المختصة، اليوم الخميس ٢٠ شباط ٢٠٢٥، من انتشال أشلاء شهيد في بلدة الخيام، حيث نُقلت إلى مستشفى مرجعيون الحكومي، تمهيدًا لإجراء الفحوص الطبية والقانونية اللازمة، بما في ذلك فحوص الحمض النووي (DNA)، تحت إشراف الجهات المختصة لتحديد هويته.

وتؤكد المديرية العامة للدفاع المدني عزمها على مواصلة أداء واجباتها الإنسانية والوطنية، بالتعاون الوثيق مع الجيش اللبناني، حتى استكمال عمليات البحث عن جميع المفقودين.
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