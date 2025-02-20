بجرمي تبييض الأموال والإثراء غير المشروع.. غادة عون تدّعي على رياض سلامة وآخرين (صورة)

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ادعت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون على كل من حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وعلى الحاكم الحالي بالانابة وسيم منصوري وعلى انطوان سلامة و رجا أبو عسلة بجرائم المواد 363 و371 و376 و377 و 671 من قانون العقوبات معطوفة على الفقرة 9 من المادة الاولى من قانون تبييض الاموال و المادتين 3و9 من القانون نفسه والمادة 14 من قانون الاثراء غير المشروع والمادتين 7و8 من قانون رفع السرية المصرفية، وأحالت الملف الى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان طالبة توقيفهم وجاهياً والا غيابياً.ويأتي هذا الادعاء على خلفية الاختلاسات في ملف شركة اوبتيموم.