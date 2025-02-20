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لبنان

"ايموجي البيجر" على واتساب: صدفة أم عمل مقصود؟

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
20-02-2025 | 12:45
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خبر عن طرح "إيموجي البيجر" في تطبيق واتساب، وذلك قبل أيام من تشييع الشهيد السيد حسن نصرالله. 

وقد اعتبر البعض أن ذلك يُعد استهزاء بحزب الله وبعملية البيجر التي وقعت خلال الحرب الأخيرة، وأسفرت عن إصابة حوالى 4000 شخص. فما صحة هذا الكلام؟
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في هذا السياق، أكد خبير تكنولوجي عبر "لبنان 24" أن "إيموجي البيجر" تم تحميله على الـ Unicode في عام 2010، وتمّ إضافته إلى مجموعة الإيموجي في عام 2015، بينما تمّ طرحه على واتساب في 18 آب 2021.

وأشار إلى أن كل ما يتم تداوله في هذا الصدد كلام غير صحيح.
المصدر: "رصد" لبنان 24

لبنان

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