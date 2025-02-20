"ايموجي البيجر" على واتساب: صدفة أم عمل مقصود؟

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وقد اعتبر البعض أن ذلك يُعد استهزاء بحزب الله وبعملية البيجر التي وقعت خلال الحرب الأخيرة، وأسفرت عن إصابة حوالى 4000 شخص. فما صحة هذا الكلام؟في هذا السياق، أكد خبير تكنولوجي عبر "لبنان 24" أن "إيموجي البيجر" تم تحميله على الـ Unicode في عام 2010، وتمّ إضافته إلى مجموعة الإيموجي في عام 2015، بينما تمّ طرحه على واتساب في 18 آب 2021.وأشار إلى أن كل ما يتم تداوله في هذا الصدد كلام غير صحيح.