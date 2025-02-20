Advertisement

لبنان

مفاجأة على الهواء للشيف انطوان.. اليكم ما جرى معه (فيديو)

Lebanon 24
20-02-2025 | 12:30
A-
A+
Doc-P-1323329-638756779615598034.jpg
Doc-P-1323329-638756779615598034.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
فاجأ وزير الاعلام بول مرقص الشيف انطوان باتصال مباشر خلال برنامجه على تلفزيون لبنان مشيدا بخبرته المهنية ومؤكدا دعمه له باعتباره قيمة وطنية في المجال الذي برع فيه والذي يشكل فخرا للبنان الذي يتميز اصلا بمطبخه اللبناني، معربا عن تقديره لاستمرار الشيف انطوان بعمله رغم الظروف الصعبة التي يمر بها التلفزيون منذ فترة طويلة
الشيف انطوان اثنى من جهته؛ على خطوة مرقص معتبرا كلامه وساما يضعه على صدره ومؤكدا انه رغم كل الظروف المادية والاقتصادية الصعبة، لم ولن يترك عمله بتلفزيون لبنان الذي يشكل بيته الثاني.
 
Advertisement

لبنان

فنون ومشاهير

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2025-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:54 | 2025-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:30 | 2025-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:16 | 2025-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:03 | 2025-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:08 | 2025-02-20
15:00 | 2025-02-20
14:35 | 2025-02-20
14:18 | 2025-02-20
13:59 | 2025-02-20
13:44 | 2025-02-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24