مفاجأة على الهواء للشيف انطوان.. اليكم ما جرى معه (فيديو)

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فاجأ وزير الاعلام بول مرقص الشيف انطوان باتصال مباشر خلال برنامجه على تلفزيون لبنان مشيدا بخبرته المهنية ومؤكدا دعمه له باعتباره قيمة وطنية في المجال الذي برع فيه والذي يشكل فخرا للبنان الذي يتميز اصلا بمطبخه اللبناني، معربا عن تقديره لاستمرار الشيف انطوان بعمله رغم الظروف الصعبة التي يمر بها التلفزيون منذ فترة طويلةالشيف انطوان اثنى من جهته؛ على خطوة مرقص معتبرا كلامه وساما يضعه على صدره ومؤكدا انه رغم كل الظروف المادية والاقتصادية الصعبة، لم ولن يترك عمله بتلفزيون لبنان الذي يشكل بيته الثاني.