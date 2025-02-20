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لبنان
تُنشر للمرة الأولى.. صورة لنصر الله في إيران
Lebanon 24
20-02-2025
|
12:52
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تم تداول صورة على مواقع التواصل الاجتماعي تُنشر للمرة الأولى، تجمع الشهيد السيّد حسن نصر الله والحاج قاسم سليماني في إحدى مناطق إيران.
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