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لبنان

تُنشر للمرة الأولى.. صورة لنصر الله في إيران

Lebanon 24
20-02-2025 | 12:52
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تم تداول صورة على مواقع التواصل الاجتماعي تُنشر للمرة الأولى، تجمع الشهيد السيّد حسن نصر الله والحاج قاسم سليماني في إحدى مناطق إيران.

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الشهيد

السيّد حسن نصر الله

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