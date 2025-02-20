عن حضور بري شخصيًا إلى التشييع.. ماذا تقرر؟

افادت مصادر قناة "الجديد"، اليوم الخميس، أنه "من المرجح حضور رئيس مجلس النواب بري التشييع يوم الأحد ممثلاً الدولة اللبنانية الرسمية وإلقائه كلمة في هذه المناسبة الوطنية".

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