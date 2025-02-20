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لبنان

عن حضور بري شخصيًا إلى التشييع.. ماذا تقرر؟

Lebanon 24
20-02-2025 | 13:35
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افادت مصادر قناة "الجديد"، اليوم الخميس، أنه "من المرجح حضور رئيس مجلس النواب بري التشييع يوم الأحد ممثلاً الدولة اللبنانية الرسمية وإلقائه كلمة في هذه المناسبة الوطنية". 
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