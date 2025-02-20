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لبنان
نائب يسخر من منخفض "آدم": وين هالعاصفة؟
Lebanon 24
20-02-2025
|
13:44
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كتب النائب نعمة افرام، عبر حسابه على فيسبوك، "هيدي عاصفة آدم؟ وين هالعاصفة؟ الهيئة القصة مظبوطة، آدم بلا حوّا ما بخوّف".
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Lebanon 24
نائب
نعمة افرام
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