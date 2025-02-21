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لبنان

في زحلة.. خطفوه وسرقوا أمواله بقوة السلاح

Lebanon 24
21-02-2025 | 00:14
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أقدم مجهولون ليلا على خطف المواطن "م . أ. د." بقوة السلاح في محلة كساره – زحلة، وفق ما أفادت مندوية "لبنان 24".

ولاحقا تم العثور عليه في بلدة قصرنبا في البقاع الشمالي وقد تعرّض للضرب، وقام الخاطفون بسلبه أمواله والمصاغ التي كانت بحوزته.
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