في زحلة.. خطفوه وسرقوا أمواله بقوة السلاح

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أقدم مجهولون ليلا على خطف المواطن "م . أ. د." بقوة السلاح في محلة كساره – زحلة، وفق ما أفادت مندوية "لبنان 24".ولاحقا تم العثور عليه في بلدة قصرنبا في البقاع الشمالي وقد تعرّض للضرب، وقام الخاطفون بسلبه أمواله والمصاغ التي كانت بحوزته.