تباين بين عون وسلام

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في ظل الازمة بشأن قضية الطائرات الايرانية التي تحط في مطار بيروت، يبدو ان موقف كل من الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ليس متطابقا.وتقول المصادر ان الرئيس عون اكثر ليونة في التعاطي مع ملف الطائرات الايرانية ويعتقد انه يمكنه ايجاد حلول وسط وتدوير الزوايا ، في حين ان توجّه سلام مختلف في مقاربة هذه القضية.وتشدد المصادر على ان رئيس الحكومة لا يريد انصاف حلول بل بعمل على تكريس الاجراءات التي اتخذها في الايام الماضية.