اجتماع تنسيقي بين "القوات والتيار"

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افادت معلومات ان اجتماعا ليليا عقد بعيدا من الاضواء في الايام القليلة الماضية وضم كوادر وشخصيات سياسية رفيعة المستوى في "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية".ورجح المصدر أن يكون "هذا الإجتماع المهم" كما أسماه، عُقد في مقر "القوات اللبنانية" في معراب، لتنسيق الموقف رفضا لفكرة اجراء اي تعديل على قانون الانتخاب الذي يعتبره الطرفان الأفضل حالياً للتمثيل الشعبي .واشار المصدر الى ان الاجتماع لم يكن للنقاش في التحالف في الإنتخابات البلدية والإختيارية او الانتخابات النيابية لكون"القوات" ليست بحاجة للتحالف مع "التيار"، وفق تعبير المصدر.