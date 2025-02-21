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لبنان

نائب "يتقرب" من "المستقبل"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-02-2025 | 02:15
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يسعى أحد النواب الحاليين إلى "التودّد" لتيار "المستقبل" من أجل المشاركة معه في الانتخابات النيابية المُقبلة عام 2026.
النائب ذاته سعى للقاء مسؤولين بارزين في "التيار"، فيما ظهر أيضاً أن المنطقة التي يترشح عنها غير راضية عن أدائه النيابي والسياسي، ما قد يجعله عرضة للانتقاد الشديد خلال الفترة المقبلة.
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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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