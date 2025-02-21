جدول جديد للمحروقات.. إليكم الأسعار

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صدر عن وزارة الطاقة والمياه، اليوم الجمعة، جدولٌ جديد للمحروقات، وجاءت الأسعار على الشكل التالي:– بنزين 95 أوكتان: 1,485,000 ليرة لبنانيّة. (+1000)– بنزين 98 أوكتان: 1,525و000 ليرة لبنانيّة. (+1000)– المازوت: 1,385،000 ليرة لبنانيّة. (+4000)– الغاز: 1،114،000 ليرة لبنانيّة. (00000)