أين هي العاصفة "آدم"؟ الأب خنيصر يوضح ويكشف ما ينتظرنا في الأيام المُقبلة

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أعلن الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية وعلم المُناخ انه سبق وأشار إلى ان المنخفض الجوي الذي يضرب لبنان يقسم الى قسمين:الموجة الاولى:سيبدأ Adam فجر الخميس بأمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط للبرَد ساحلاً، الى ان تدخل الموجة القطبية مساء، فتتساقط الثلوج المحلية نحو 1200 و 1000 متر، وصباح الجمعة نحو 850 متر بشكل متفرق وذلك بسبب تدني درجات الحرارة، يدخل لبنان يوم الجمعة في حالة عدم استقرار، يتخللها تساقط محلي للثلوج على ان يبدأ Adam بقسمه الثاني يوم السبت ولغاية يوم الاثنينالموجة الثانية:سوف تتدفّق الرطوبة ايام السبت والاحد والاثنين نحو لبنان تترافق مع اشتداد البرودة القطبية، فتتساقط الثلوج في عدة مناطق لبنانية كما رصدتها الاقمار الصناعية (البقاع الغربي والاوسط والشمال والجبال الغربية) وبشكل متفاوت. وبعض الحبال الجنوبية.تنخفض درجات الحرارة وتنهار لتتراوح بقاعا بين الاحد والثلاثاء -4/-9 وعلى الجبال الغربية على 1200 متر بين -3/-8 وعلى الساحل 1/4.سيكون Adam قاسياً بقسمه الثاني بسبب وصول الjet sream القطبي نحو الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط مع رطوبة محدودة وثلوج.ولفت إلى انه كرر كلمته مرّتين ولم يفهمها احد حين قال: ايها اللبنانيون آدم هو كالتالي: 35% هطولات (بين الامطار والثلوج وتساقط البرَد)، وهو 15% انفراجات ( اي طقس مشمس) وهو 50% برودة قطبية وجليد ( من الجمعة ولمدة اسبوع) وسيكون للمناطق الشمالية حصة الاسد من الثلوج فمنذ بداية هذا المنخفض بدت ارقامه تشير الى انه سيكون اعتياديا.وتابع: حين دخل المنخفض الجوّي لبنان، حددته الاقمار الصناعية كمدة زمنية من الاربعاء ليلا ولغاية يوم الاثنين، علماً ان كل منخفض يتعرض الى بعض الانفراجات، وحين تشتد فعاليته ويدخل في الذروة، يميل الى الانحسار مع انتهاء المدة المحددة له.وأوضح ان هذا المنخفض يتمركز فوق تركيا والبحر الاسود وانحرف جزء منه على دفعتين نحو لبنان وسوريا وفلسطين والاردن ضمن رياح شمالية، ونظراً للضغوط الجوية المرتفعة التي تحيط بلبنان، تتلاعب نسبة الرطوبة بشكل سريع بين البلدان المذكورة، ومن المنتظر ان تستقر بين السبت والاثنين بحيث سنشهد تساقطا للثلوج، ضمن تراكمات محدودة، وحين توفر عامل الهطول ستتدنى الثلوج نحو المناطق المطلة على الساحل، واذا ارتفع الضغط الجوي يوم الاحد ستتلاشى الرطوبة ونبقى تحت تأثير موجة قطبية شديدة البرودة.