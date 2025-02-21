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لبنان

دعم مالي جديد للبنان.. هذا ما كشفته مفوضة الاتحاد الأوروبي في منطقة المتوسط من بعبدا

Lebanon 24
21-02-2025 | 02:39
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في زيارتها الأولى إلى لبنان، أكدت دوبرافكا شويتسا، مفوضة الاتحاد الأوروبي في منطقة المتوسط، خلال لقائها مع الرئيس جوزاف عون في قصر بعبدا، أن الاجتماع كان ناجحًا. وأضافت أنها ناقشت مع الرئيس عون التحول السياسي، والإصلاحات، بالإضافة إلى وقف إطلاق النار و دعم الجيش اللبناني.
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وأوضحت شويتسا أن المفوضية والاتحاد الأوروبي يدعمان الرئيس عون والحكومة الجديدة في لبنان، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم البلاد في هذه المرحلة.

كما أكدت المفوضة أن الاتحاد الأوروبي سيخصص نصف مليار دولار إضافية للبنان، بالإضافة إلى حزمة المساعدات السابقة البالغة مليار يورو. ولكن، شددت على أن هذا الدعم مرهون بشروط، أبرزها إعادة هيكلة القطاع المصرفي و التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

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