هذا ما قرره الجيش بشأن تشييع نصرالله

كشفت معلومات "لبنان24" أنَّ قيادة الجيش أصدرت برقية جديدة مساء الخميس، طلبت فيها حجز غالبية العسكريين على اختلاف رتبهم ضمن الخدمة، وذلك خلال يوم الأحد 23 شباط، تزامناً مع تشييع أمين عام "حزب الله" السابق الشهيد حسن نصرالله.

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وذكرت المعلومات أنَّ الجيش سيكون على استنفار كامل تزامناً مع يوم التشييع تحسباً لحصول أي طارئ.