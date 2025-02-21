14
o
بيروت
15
o
طرابلس
14
o
صور
14
o
جبيل
13
o
صيدا
14
o
جونية
11
o
النبطية
5
o
زحلة
9
o
بعلبك
3
o
بشري
10
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
غياب حلفاء "حزب الله": تحوّلات في المشهد السياسي اللبناني
علي منتش Ali Mantash
|
Lebanon 24
21-02-2025
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهد "حزب الله" في السنوات الأخيرة تراجعاً حادّاً في تحالفاته السياسية الداخلية، ما دفعه الى عزلة نسبية، باستثناء تحالفه التقليدي مع "حركة أمل". هذه العزلة تعكس تحوّلاتٍ عميقةً في الخريطة اللبنانية، مرتبطةً بعوامل داخلية كالضغوط الاقتصادية والعقوبات الدولية، وأخرى خارجية كتغيّر موازين القوى الإقليمية، إضافةً إلى تراجع الشرعية الشعبية الوطنية للحزب بعد فشله في تقديم حلول للأزمات المتفاقمة.
Advertisement
كان التحالف مع "التيار الوطني الحر" (بقيادة جبران باسيل) أحد أهم الركائز السابقة، لكنه بدأ بالتصدّع مع تصاعد العقوبات الأميركية على الحزب وحلفائه، وخصوصاً تلك المُوجَّهة ضد باسيل شخصياً. خشية الأخير من تبعات الاستمرار في التحالف دفعته إلى التوجه نحو خطاب معادٍ، بل ومُجاراة خصوم الحزب، رغم كل الدعم السابق الذي قدّمه له. تحوّل باسيل إلى جزء من المعسكر "المُعارض" في لبنان، سعياً لتحسين صورته الدولية، ما أضعف قدرة الحزب على الاحتفاظ بحلفاء خارج إطار طائفته.
من ناحية أخرى، لم يُفلح الحزب في تعويض هذا الفقدان عبر التقارب مع القوى السنيّة، رغم محاولاته المبكّرة خلال الحرب وبعدها . فاندلاع الأزمة السورية عام 2011، ودعم الحزب للنظام السوري ضد المعارضة - التي تضمّنت فصائل سنيّة - أعاد إحياء هواجس الطائفة السنيّة، خاصةً مع دخول الحزب عسكرياً خارج الحدود. اليوم، تُفاقم التبعات الأمنية والاقتصادية للأزمة السورية من انقسام المشهد السني، وتُشلّ قدرة زعاماته على المناورة سياسياً، ما يحوّل العلاقة مع الحزب إلى جدار عدم ثقة متبادل.
أما تحالف الحزب مع وليد جنبلاط، زعيم الطائفة الدرزية، فلم يكن أكثر من هُدنة هشّة سرعان ما انهارت. فبعد سنوات من التعاون في البرلمان والحكومة، عاد جنبلاط إلى خطابه التاريخي المُنتقد لـ"هيمنة الحزب".
هذا التحوّل حوّل الجنبلاط من شريكٍ في اللعبة السياسية إلى خصمٍ علني، مُضعفاً فرص الحزب في كسر عزلته الطائفية.
يُعزى هذا التراجع إلى أسبابٍ متشابكة، أبرزها تآكل شعبية الحزب الوطنية بسبب الأزمات الداخلية، وفشله في تحقيق انتصارات سياسية تُبرّر تحالفاته السابقة، إضافةً إلى تحوّله إلى عبءٍ على حلفائه المحتملين بفعل العقوبات الدولية. اليوم، لم يعد الحزب قادراً على تشكيل كتلة نيابية أو حكومية فاعلة خارج الواقع الشيعي، ما يدفعه للاعتماد على حركة أمل كشريك وحيد. هذه العزلة تُعيد طرح أسئلةٍ مصيرية عن مستقبله كقوة سياسية، في ظلّ تحوّله من لاعبٍ قادر على جمع تحالفات متنوّعة، إلى كيانٍ فاقد للإجماع الوطني، في مشهدٍ يزداد انقساماً.
المصدر: خاص لبنان24
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تعميم من رئيس الحكومة إلى كافة المؤسسات العامة... هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
تعميم من رئيس الحكومة إلى كافة المؤسسات العامة... هذا ما جاء فيه
10:54 | 2025-02-20
20/02/2025 10:54:21
Lebanon 24
Lebanon 24
لجميع مستخدمي ألفا... هذا ما سيحدث بعد منتصف الليل!
Lebanon 24
لجميع مستخدمي ألفا... هذا ما سيحدث بعد منتصف الليل!
14:18 | 2025-02-20
20/02/2025 02:18:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أين هي العاصفة "آدم"؟ الأب خنيصر يوضح ويكشف ما ينتظرنا في الأيام المُقبلة
Lebanon 24
أين هي العاصفة "آدم"؟ الأب خنيصر يوضح ويكشف ما ينتظرنا في الأيام المُقبلة
02:10 | 2025-02-21
21/02/2025 02:10:26
Lebanon 24
Lebanon 24
اصطدمت بشاحنة.. مصرع ملكة جمال في حادث مأساوي (صورة)
Lebanon 24
اصطدمت بشاحنة.. مصرع ملكة جمال في حادث مأساوي (صورة)
08:03 | 2025-02-20
20/02/2025 08:03:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مرض السرطان تمكن من جسده وانتشر.. أنباء عن نقل الفنان العربي الشهير إلى أميركا للعلاج (صورة)
Lebanon 24
مرض السرطان تمكن من جسده وانتشر.. أنباء عن نقل الفنان العربي الشهير إلى أميركا للعلاج (صورة)
00:30 | 2025-02-21
21/02/2025 12:30:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
علي منتش Ali Mantash
@alimantash
أيضاً في لبنان
03:30 | 2025-02-21
قصة منازل لبنانية دخلها إسرائيليّون.. مشاهد مأسوية!
05:17 | 2025-02-21
اللجنة العليا لمراسم تشييع نصر الله وصفي الدين: هذا الأمر ليس صحيحاً
05:10 | 2025-02-21
إجتماع أمنيّ في بعبدا لمُواكبة تشييع نصرالله وصفي الدين
05:00 | 2025-02-21
الخروقات الإسرائيلية تتواصل.. هل تنجح "الدبلوماسية" في وقفها؟!
04:57 | 2025-02-21
مكتب وزير الطاقة ينفي: لا صحة لتعيين فياض مستشاراً
04:55 | 2025-02-21
مخفر جبيل يكمن لشخصَين ويوقفهما
فيديو
بسبب إطلاقه النار على بطة.. إيطاليا تطلب ابن ترامب للتحقيق (فيديو)
Lebanon 24
بسبب إطلاقه النار على بطة.. إيطاليا تطلب ابن ترامب للتحقيق (فيديو)
02:32 | 2025-02-20
21/02/2025 12:28:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بوروسيا دورتموند يتجاوز عقبة سبورتينغ (فيديو)
Lebanon 24
بوروسيا دورتموند يتجاوز عقبة سبورتينغ (فيديو)
01:00 | 2025-02-20
21/02/2025 12:28:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"شاهد" تشوّق الجمهور لـ"بالدم".. وأغنية "أنا مين" تحصد التفاعل (فيديو)
Lebanon 24
"شاهد" تشوّق الجمهور لـ"بالدم".. وأغنية "أنا مين" تحصد التفاعل (فيديو)
15:48 | 2025-02-15
21/02/2025 12:28:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24