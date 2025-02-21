أبي رميا: لحض اسرائيل على احترام اتفاق وقف النار

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يواصل رئيس لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية الفرنسية النائب سيمون ابي رميا لقاءاته في باريس، حيث التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الفرنسي برونو فوكس ووضعه في أجواء المستجدات اللبنانية، لا سيما بعد تأليف الحكومة والتحديات التي تواجهها، بخاصة الاصلاحات المنتظرة.أبي رميا عرض مع فوكس لموضوع "عدم احترام اسرائيل لاتفاق وقف اطلاق النار وعدم انسحابها الكامل من الأراضي اللبنانية"، طالبًا "منه ومن فرنسا العمل على مختلف المستويات حض اسرائيل على احترام اتفاق وقف النار والقرارات الدولية، لا سيما وان الرئيس الفرنسي سيذهب الى اميركا الاسبوع المقبل، وسيكون على جدول أعماله الملف اللبناني".ودعا أبي رميا فوكس الى زيارة لبنان، حيث أكد الأخير تلبيته للدعوة قريباً على رأس وفد من نواب لجنة الشؤون الخارجية الفرنسية.