بالصور.. تعرّض مدرسة في وادي خالد لأضرار جراء العدوان الإسرائيلي على مجرى النهر الكبير

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تعرضت مدرسة "براعم المستقبل" الرسمية في بلدة المحطة - وادي خالد لأضرار نتيجة العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مجرى النهر الكبير عند الحدود اللبنانية السورية ليل امس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وتسبب الهجوم في تضرر مرافق المدرسة، مما أثار قلق الأهالي بشأن سلامة الطلاب والمرافق التعليمية في المنطقة.