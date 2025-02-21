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لبنان

بالصور.. تعرّض مدرسة في وادي خالد لأضرار جراء العدوان الإسرائيلي على مجرى النهر الكبير

Lebanon 24
21-02-2025 | 04:03
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تعرضت مدرسة "براعم المستقبل" الرسمية في بلدة المحطة - وادي خالد لأضرار نتيجة العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مجرى النهر الكبير عند الحدود اللبنانية السورية ليل امس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
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وتسبب الهجوم في تضرر مرافق المدرسة، مما أثار قلق الأهالي بشأن سلامة الطلاب والمرافق التعليمية في المنطقة.
 
 
 
 
 
 
 
 
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