في طرابلس.. حريق داخل شقة سكنية

اندلع حريق داخل شقة سكنية في محلة مشروع محرم في طرابلس، وهرعت فرق الدفاع المدني إلى المكان لمكافحة النيران، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



وتصاعد الدخان الأسود بكثافة من داخل الشقة.





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