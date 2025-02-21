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لبنان
في طرابلس.. حريق داخل شقة سكنية
Lebanon 24
21-02-2025
|
04:13
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اندلع حريق داخل شقة سكنية في محلة مشروع محرم في طرابلس، وهرعت فرق الدفاع المدني إلى المكان لمكافحة النيران، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وتصاعد الدخان الأسود بكثافة من داخل الشقة.
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