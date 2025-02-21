Advertisement

لبنان

اجتماع أمني في بعبدا برئاسة عون

Lebanon 24
21-02-2025 | 04:17
A-
A+
Doc-P-1323580-638757336104791856.png
Doc-P-1323580-638757336104791856.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يرأس رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اجتماعا أمنيا في قصر بعبدا، بحضور وزيري الدفاع والداخلية، وقائد الجيش بالإنابة، بالإضافة إلى المديرين العامين لقوى الأمن الداخلي والأمن العام، نائب المدير العام لأمن الدولة، ومدير المخابرات في الجيش.
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
بدء الاجتماع الأمني برئاسة الرئيس جوزاف عون في قصر بعبدا (الجديد)
lebanon 24
21/02/2025 12:29:23 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع أمني في قصر بعبدا برئاسة الرئيس جوزاف عون عند الساعة 11:00 قبل ظهر اليوم (الجديد)
lebanon 24
21/02/2025 12:29:23 Lebanon 24 Lebanon 24
المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية: الاجتماع الأمني برئاسة رئيس الجمهوريّة بحث الأوضاع الأمنية في البلاد كما تطرّق إلى الإجراءات الأمنية المتخذة لمواكبة تشييع الأمينين العامين لحزب الله السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين
lebanon 24
21/02/2025 12:29:23 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع في سرايا بعبدا بحث في التحضيرات للانتخابات البلدية والاختيارية
lebanon 24
21/02/2025 12:29:23 Lebanon 24 Lebanon 24

اجتماع

بعبدا

برئاسة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:54 | 2025-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:18 | 2025-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:10 | 2025-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:03 | 2025-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2025-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:30 | 2025-02-21
05:17 | 2025-02-21
05:10 | 2025-02-21
05:01 | 2025-02-21
05:00 | 2025-02-21
04:57 | 2025-02-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24