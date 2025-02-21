اجتماع أمني في بعبدا برئاسة عون

يرأس رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اجتماعا أمنيا في قصر بعبدا، بحضور وزيري الدفاع والداخلية، وقائد الجيش بالإنابة، بالإضافة إلى المديرين العامين لقوى الأمن الداخلي والأمن العام، نائب المدير العام لأمن الدولة، ومدير المخابرات في الجيش.

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