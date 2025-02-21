14
o
بيروت
15
o
طرابلس
14
o
صور
14
o
جبيل
13
o
صيدا
14
o
جونية
11
o
النبطية
5
o
زحلة
9
o
بعلبك
3
o
بشري
10
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
في الكورة.. توقيف سوري بتهمة الإتجار بالأسلحة
Lebanon 24
21-02-2025
|
04:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
أوقفت دورية من مخابرات الجيش أحد الأشخاص من التابعية السورية في منطقة برغون - قضاء الكورة بعد عملية رصد وتعقب، وتم اقتياده إلى التحقيق، حيث يُلاحق الموقوف بمذكرات توقيف تتعلق بالإتجار بالأسلحة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جنبلاط يُطالب الجيش والأجهزة الأمنية بتوقيف المتورطين في حادثة "اليونيفيل"
Lebanon 24
جنبلاط يُطالب الجيش والأجهزة الأمنية بتوقيف المتورطين في حادثة "اليونيفيل"
21/02/2025 12:30:02
21/02/2025 12:30:02
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش يعلن توقيف 3 مواطنين في مناطق مختلفة.. ما هي تهمهم؟
Lebanon 24
الجيش يعلن توقيف 3 مواطنين في مناطق مختلفة.. ما هي تهمهم؟
21/02/2025 12:30:02
21/02/2025 12:30:02
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش: توقيف 8 أشخاص في مناطق مختلفة
Lebanon 24
الجيش: توقيف 8 أشخاص في مناطق مختلفة
21/02/2025 12:30:02
21/02/2025 12:30:02
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش: توقيف مواطن لتعامله مع العدو الإسرائيلي وإحالته على القضاء المختص
Lebanon 24
الجيش: توقيف مواطن لتعامله مع العدو الإسرائيلي وإحالته على القضاء المختص
21/02/2025 12:30:02
21/02/2025 12:30:02
Lebanon 24
Lebanon 24
الكورة
توقيف
الجيش
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تعميم من رئيس الحكومة إلى كافة المؤسسات العامة... هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
تعميم من رئيس الحكومة إلى كافة المؤسسات العامة... هذا ما جاء فيه
10:54 | 2025-02-20
20/02/2025 10:54:21
Lebanon 24
Lebanon 24
لجميع مستخدمي ألفا... هذا ما سيحدث بعد منتصف الليل!
Lebanon 24
لجميع مستخدمي ألفا... هذا ما سيحدث بعد منتصف الليل!
14:18 | 2025-02-20
20/02/2025 02:18:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أين هي العاصفة "آدم"؟ الأب خنيصر يوضح ويكشف ما ينتظرنا في الأيام المُقبلة
Lebanon 24
أين هي العاصفة "آدم"؟ الأب خنيصر يوضح ويكشف ما ينتظرنا في الأيام المُقبلة
02:10 | 2025-02-21
21/02/2025 02:10:26
Lebanon 24
Lebanon 24
اصطدمت بشاحنة.. مصرع ملكة جمال في حادث مأساوي (صورة)
Lebanon 24
اصطدمت بشاحنة.. مصرع ملكة جمال في حادث مأساوي (صورة)
08:03 | 2025-02-20
20/02/2025 08:03:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مرض السرطان تمكن من جسده وانتشر.. أنباء عن نقل الفنان العربي الشهير إلى أميركا للعلاج (صورة)
Lebanon 24
مرض السرطان تمكن من جسده وانتشر.. أنباء عن نقل الفنان العربي الشهير إلى أميركا للعلاج (صورة)
00:30 | 2025-02-21
21/02/2025 12:30:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
03:30 | 2025-02-21
قصة منازل لبنانية دخلها إسرائيليّون.. مشاهد مأسوية!
05:17 | 2025-02-21
اللجنة العليا لمراسم تشييع نصر الله وصفي الدين: هذا الأمر ليس صحيحاً
05:10 | 2025-02-21
إجتماع أمنيّ في بعبدا لمُواكبة تشييع نصرالله وصفي الدين
05:01 | 2025-02-21
جعجع بحث ويسمى باسل فليحان في الأوضاع
05:00 | 2025-02-21
الخروقات الإسرائيلية تتواصل.. هل تنجح "الدبلوماسية" في وقفها؟!
04:57 | 2025-02-21
مكتب وزير الطاقة ينفي: لا صحة لتعيين فياض مستشاراً
فيديو
بسبب إطلاقه النار على بطة.. إيطاليا تطلب ابن ترامب للتحقيق (فيديو)
Lebanon 24
بسبب إطلاقه النار على بطة.. إيطاليا تطلب ابن ترامب للتحقيق (فيديو)
02:32 | 2025-02-20
21/02/2025 12:30:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بوروسيا دورتموند يتجاوز عقبة سبورتينغ (فيديو)
Lebanon 24
بوروسيا دورتموند يتجاوز عقبة سبورتينغ (فيديو)
01:00 | 2025-02-20
21/02/2025 12:30:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"شاهد" تشوّق الجمهور لـ"بالدم".. وأغنية "أنا مين" تحصد التفاعل (فيديو)
Lebanon 24
"شاهد" تشوّق الجمهور لـ"بالدم".. وأغنية "أنا مين" تحصد التفاعل (فيديو)
15:48 | 2025-02-15
21/02/2025 12:30:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24