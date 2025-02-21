في الكورة.. توقيف سوري بتهمة الإتجار بالأسلحة

أوقفت دورية من مخابرات الجيش أحد الأشخاص من التابعية السورية في منطقة برغون - قضاء الكورة بعد عملية رصد وتعقب، وتم اقتياده إلى التحقيق، حيث يُلاحق الموقوف بمذكرات توقيف تتعلق بالإتجار بالأسلحة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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