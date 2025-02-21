Advertisement

لبنان

في الكورة.. توقيف سوري بتهمة الإتجار بالأسلحة

Lebanon 24
21-02-2025 | 04:49
A-
A+
Doc-P-1323603-638757357517850977.jpg
Doc-P-1323603-638757357517850977.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أوقفت دورية من مخابرات الجيش أحد الأشخاص من التابعية السورية في منطقة برغون - قضاء الكورة بعد عملية رصد وتعقب، وتم اقتياده إلى التحقيق، حيث يُلاحق الموقوف بمذكرات توقيف تتعلق بالإتجار بالأسلحة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جنبلاط يُطالب الجيش والأجهزة الأمنية بتوقيف المتورطين في حادثة "اليونيفيل"
lebanon 24
21/02/2025 12:30:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش يعلن توقيف 3 مواطنين في مناطق مختلفة.. ما هي تهمهم؟
lebanon 24
21/02/2025 12:30:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش: توقيف 8 أشخاص في مناطق مختلفة
lebanon 24
21/02/2025 12:30:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش: توقيف مواطن لتعامله مع العدو الإسرائيلي وإحالته على القضاء المختص
lebanon 24
21/02/2025 12:30:02 Lebanon 24 Lebanon 24

الكورة

توقيف

الجيش

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:54 | 2025-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:18 | 2025-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:10 | 2025-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:03 | 2025-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2025-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:30 | 2025-02-21
05:17 | 2025-02-21
05:10 | 2025-02-21
05:01 | 2025-02-21
05:00 | 2025-02-21
04:57 | 2025-02-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24