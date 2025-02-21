مخفر جبيل يكمن لشخصَين ويوقفهما

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صدر عن المديريّة العامّــــة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّـــــة البلاغ التّالي: "في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم، لا سيما تلك المتعلّقة بعمليّات السّلب والسّرقة والنّشل، وتوقيف المتورّطين بها.وعلى أثر اتّصال هاتفي ورد من غرفة عمليّات قيادة منطقة جبل لبنان في وحدة الدّرك الإقليمي إلى مخفر جبيل، قرابة السّاعة 23:30 من تاريخ 19-2-2025، مفاده توجّه شخص مجهول الهويّة من بيروت نحو الشّمال (على المسلك الشرقي للأوتوستراد)، على متن درّاجة آليّة مسروقة نوع ياماها لون أسود.على الفور، انطلقت دوريّة من المخفر المذكور وكمنت للمشتبه به على الأوتوستراد وتمكّنت من رصده وتوقيفه على متن الدّرّاجة المذكورة، وتوقيف شخصٍ آخر كان على متن درّاجة ثانيّة ترافقه، وتبيّن أنهما يُدعيان:- ي. ك. (من مواليد عام 1996 لبناني)- ق. س. (من مواليد عام 1993لبناني)أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وضُبِطَت الدّرّاجتان، بناءً على اشارة القضاء المختص".