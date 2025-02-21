وفد من الخارجية الايرانية ومجلس الشورى يشارك في تشييع نصرالله

أعلن نائب وزير الخارجية للشؤون القنصلية والبرلمانية الايرانية وحيد جلال زادة، انه سيتوجه إلى لبنان مع وفد من مجلس الشورى ووزارة الخارجية لتنسيق حضور وفد البلاد رفيع المستوى في مراسم تشييع الشهيدين السيد حسن نصرالله والسيد صفي الدين، بحسب وكالة "تسنيم" الايرانية.

Advertisement