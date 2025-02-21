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لبنان

اللجنة العليا لمراسم تشييع نصر الله وصفي الدين: هذا الأمر ليس صحيحاً

Lebanon 24
21-02-2025 | 05:17
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أكدت اللجنة العليا لمراسم تشييع السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين أن "ما تم تداوله عن وجود بطاقات دخول ليس له أساس". 
 
وقالت اللجنة: "لن ندخل في الأسماء لكن يمكن القول إن رئاستَي الجمهورية والمجلس النيابي أكّدتا المشاركة". 
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نصرالله

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