اللجنة العليا لمراسم تشييع نصر الله وصفي الدين: هذا الأمر ليس صحيحاً

أكدت اللجنة العليا لمراسم تشييع السيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين أن "ما تم تداوله عن وجود بطاقات دخول ليس له أساس".

وقالت اللجنة: "لن ندخل في الأسماء لكن يمكن القول إن رئاستَي الجمهورية والمجلس النيابي أكّدتا المشاركة".