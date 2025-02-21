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لبنان

جعجع بحث ويسمى باسل فليحان في الأوضاع

Lebanon 24
21-02-2025 | 05:01
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استقبل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع يسمى باسل فليحان في المقر العام للحزب في معراب.
 
وتمّ بحث في الأوضاع العامة في البلاد.

 
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