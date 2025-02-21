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لبنان

اتحاد المدربين العرب للرئيس عون: قيادتكم ستسهم في النهوض بمؤسسات الدولة

Lebanon 24
21-02-2025 | 05:42
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هنأ رئيس اتحاد المدربين العرب يونس خطابية  في بيان العماد جوزاف عون وقال:"  "باسمي وباسم مجلس الادارة في اتحاد المدربين العرب، نتقدم من فخامتكم باسمى ايات التهنئة والتبريك بمناسبة انتخابكم رئيسا للجمهورية اللبنانية في مرحلة دقيقة يمر بها لبنان، حيث يتطلع الشعب اللبناني الى قيادة قوية وحكيمة تعيد للوطن استقراره ومكانته بين الدول".
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واكد ان "انتخابكم في هذا الظرف الاستثنائي يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها لكم اللبنانيون، نظرا لمسيرتكم الوطنية الحافلة بالعطاء، والتزامكم الثابت بالمؤسسات والدستور، وسعيكم الدائم للحفاظ على سيادة لبنان وامنه واستقراره ونحن على ثقة بان قيادتكم ستسهم في النهوض بمؤسسات الدولة وتعزيز مسيرة الاصلاح والتنمية، بما يخدم تطلعات اللبنانيين نحن مستقل اكثر اشراقا".

وختم:"اننا في اتحاد المدربين العرب العامل في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية والعربية بجامعة الدول العربية واذ نؤمن باهمية بناء القدرات البشرية وتمكين الكفاءات في لبنان والوطن العربي، نؤكد استعدادنا الدائم للمساهمة في اي جهد يعزز مسيرة التطوير والتحديث وندعو الله ان يوفقكم في مهامكم الوطنية الجسيمة لما فيه خير لبنان وشعبه".
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