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لبنان

في الناقورة.. بو عاصي بحث مع لازارو بوقف النار والـ1701

Lebanon 24
21-02-2025 | 05:49
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إلتقى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي في الناقورة قائد قوات الطوارئ الدولية الجنرال لازارو. وكان اللقاء مناسبة للمطالبة بتثبيت وقف إطلاق النار وتنفيذ القرار 1701 كما ضرورة انسحاب إسرائيل بشكل فوري ودائم من لبنان، وفق بيان عن مكتب النائب بو عاصي.
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 و أكد بو عاصي للجنرال لازارو "ضرورة حصريّة الدولة في المجالين العسكري والأمني، وكذلك تُعاوِنها مع قوات الطوارئ في الجنوب حفاظاً على سيادة لبنان ومصالح شعبه العليا".

و شكر بو عاصي قوات الطوارئ الدولية على وجودها في لبنان منذ عام 1978، مستنكراً أ"شد الاستنكار ما تعرضت له من اعتداءات أخيراً".
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