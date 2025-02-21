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لبنان

نقص الفيول يُهدّد طرابلس بالعتمة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-02-2025 | 06:07
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تواجه مدينة طرابلس أزمة كهربائية متفاقمة، حيث أفادت مصادر خاصة بأن التيار الكهربائي لم يغذِّ معظم المناطق إلا لساعتين فقط منذ يوم أمس، وذلك بسبب شح مادة الفيول ما يُهدّد بتوقف المعامل عن الخدمة بالكامل.
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ومع اقتراب شهر رمضان المبارك تزداد المخاوف من حالة عتمة شاملة في ظل غياب أي حلول سريعة لضمان استقرار التغذية الكهربائية مما سيؤثر بشكل كبير على حياة المواطنين خلال الشهر الفضيل.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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