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لبنان

لقاء بين الوزير نصار والسفير الروسى... هذا ما بحثاه

Lebanon 24
21-02-2025 | 06:17
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استقبل وزير العدل عادل نصار في مكتبه بالوزارة السفير الروسي لدى لبنان الكسندر روداكوف في زيارة مجاملة قدّم خلالها التهئنة للوزير نصار لمناسبة تعيينه في منصبه الجديد، وذلك في حضور مستشارة الوزير المحامية لارا سعادة.
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بعد اللقاء، صرّح روداكوف بالآتي: "لقد كانت زيارتي اليوم للتعارف وقد تمحور النقاش فيها حول المواضيع التي تهمُّ لبنان وروسيا في ما يتعلق بوزارة العدل"، مضيفاً: "اتفقنا على متابعة الاتصالات في ما بيننا لمتابعة مناقشة عدد من الاتفاقات الثنائية الجاهزة للتوقيع إن شاء الله خلال الفترة المقبلة، وسنوقّع  الاتفاقات التي تمَّ الاتفاق عليها سابقا".

 
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