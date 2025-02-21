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لبنان

قوّة كبيرة من الجيش داهمت خيم النازحين السوريين في الطيبة

Lebanon 24
21-02-2025 | 06:21
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ قوّة كبيرة من الجيش داهمت خيم النازحين السوريين في منطقة الطيبة - بعلبك.

وبحسب المعلومات، قام الجيش بتفتيش الخيم بحثاً عن أسلحة وممنوعات وعن أشخاص دخلوا إلى البلاد بطريقة غير شرعيّة.
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