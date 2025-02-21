قوّة كبيرة من الجيش داهمت خيم النازحين السوريين في الطيبة

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ قوّة كبيرة من الجيش داهمت خيم النازحين السوريين في منطقة الطيبة - بعلبك.



وبحسب المعلومات، قام الجيش بتفتيش الخيم بحثاً عن أسلحة وممنوعات وعن أشخاص دخلوا إلى البلاد بطريقة غير شرعيّة.