في البقاع... توقيف أحد أخطر المطلوبين

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مكتب مكافحة المخدرات أوقف ع.م في كمين محكم في بلدة النبي شيت في البقاع، وهو أحد أخطر المطلوبين بتجارة المخدرات وسرقة السيارات ومحاولة قتل عسكريين وتأليف العصابات.

Advertisement