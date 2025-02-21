Advertisement

لبنان

في البقاع... توقيف أحد أخطر المطلوبين

Lebanon 24
21-02-2025 | 07:28
A-
A+
Doc-P-1323670-638757451587144488.jpg
Doc-P-1323670-638757451587144488.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مكتب مكافحة المخدرات أوقف ع.م في كمين محكم في بلدة النبي شيت في البقاع، وهو أحد أخطر المطلوبين بتجارة المخدرات وسرقة السيارات ومحاولة قتل عسكريين وتأليف العصابات.
 
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
ملفات داهمة على طاولة وزارة التربية.. حلول سريعة مطلوبة او إضرابات في الافق
lebanon 24
21/02/2025 16:25:31 Lebanon 24 Lebanon 24
أحد أخطر المطلوبين في قبضة القوى الأمنية.. اليكم ما ضبط بحوزته
lebanon 24
21/02/2025 16:25:31 Lebanon 24 Lebanon 24
محافظ البقاع يصدر قراراً يتعلق بمرور الشاحنات على طريق ضهر البيدر
lebanon 24
21/02/2025 16:25:31 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف أحد المطلوبين الخطيرين.. هذا ما قام به في الأشرفية والجميزة ومناطق أخرى في بيروت
lebanon 24
21/02/2025 16:25:31 Lebanon 24 Lebanon 24

مطلوب

البقاع

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:10 | 2025-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:54 | 2025-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:18 | 2025-02-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2025-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:01 | 2025-02-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:08 | 2025-02-21
08:51 | 2025-02-21
08:51 | 2025-02-21
08:38 | 2025-02-21
08:37 | 2025-02-21
08:37 | 2025-02-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24