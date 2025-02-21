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لبنان

القرض الحسن سيُعيد فتح أبوابه أمام المواطنين في بنت جبيل

Lebanon 24
21-02-2025 | 07:48
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أعلنت مؤسسة جمعية القرض الحسن، أنه ابتداء من يوم غدّ السبت، سيُعيد فرع صف الهوا - بنت جبيل فتح أبوابه أمام المواطنين.
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