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لبنان
القرض الحسن سيُعيد فتح أبوابه أمام المواطنين في بنت جبيل
Lebanon 24
21-02-2025
|
07:48
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أعلنت مؤسسة جمعية القرض الحسن، أنه ابتداء من يوم غدّ السبت، سيُعيد فرع صف الهوا - بنت جبيل فتح أبوابه أمام المواطنين.
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