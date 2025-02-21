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لبنان

بري بحث مع المفوضة الأوروبية لمنطقة المتوسط في المستجدات

Lebanon 24
21-02-2025 | 08:37
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة المفوضة الأوروبية لمنطقة المتوسط دوبرافكا شويتزاوالوفد المرافق ، في حضور سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال والمستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب علي حمدان، حيث  تم  البحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية والتداعيات الناجمة عن العداون الإسرائيلي الذي إستهدف لبنان وإستمرار إسرائيل احتلالها أجزاء من المناطق الحدودية الجنوبية المتاخمة مع فلسطين المحتلة إضافة للعلاقات بين لبنان والإتحاد الاوروبي .
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واستقبل رئيس المجلس سفير لبنان في المانيا الاتحادية مصطفى أديب .

وعرض بري مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري للاوضاع المالية والإقتصادية .
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