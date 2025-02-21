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لبنان

بالصورة... مذكرة من رئيس مجلس الوزراء تتعلق بدوام شهر رمضان

Lebanon 24
21-02-2025 | 08:37
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أصدر رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مذكرة إدارية تتعلق بدوام شهر رمضان المبارك.
 
 
التفاصيل في الصورة المرفقة أدناه:
 
 
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مذكرة

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