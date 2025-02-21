ميناسيان جال في زغرتا وإهدن.. وبحث في القضايا الروحية والاجتماعية

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زار كاثوليكوس كيليكيا للأرمن الكاثوليك البطريرك روفائيل بدروس الحادي والعشرون ميناسيان، يرافقه وفد من الكنيسة الأرمنية الكاثوليكية، الجامعة الأنطونية في مجدليا – زغرتا بدعوة من مديرها الأب مجد مارون.وكان في استقبال ميناسيان، مارون والخورأسقف اسطفان فرنجية، وجرى تبادل للآراء حول القضايا الروحية والاجتماعية التي تهمّ الطائفة الأرمنية والمجتمع اللبناني بشكل عام.بعد اللقاء، جال ميناسيان في إهدن، فزار عددا من الكنائس التاريخية، واستمع إلى شرح عن تاريخها ومعالمها المعمارية، ورافقه في الجولة الخورأسقف فرنجية الذي قدّم لمحة عن أهمية كل كنيسة ودورها.كما زار ضريحي الطوباوي البطريرك اسطفان الدويهي الإهدني وبطل لبنان يوسف بك كرم في كاتدرائية مار جرجس، حيث قدم فرنجية عرضا عن الدور التاريخي لهاتين الشخصيتين في إهدن ولبنان.وشدد ميناسيان في تصريح، على "أهمية حفظ هذا التاريخ العريق في إهدن"، لافتا الى أن "هذه الجولة تشكل فرصة لتجديد العلاقات وتعزيز الصداقة بين الكنيستين الأرمنية والمارونية".