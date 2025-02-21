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لبنان
الرئيس عون واللبنانية الاولى استقبلا وفد اتحاد كرة القدم والبطلات الناشئات لغرب آسيا
Lebanon 24
21-02-2025
|
09:23
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استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون واللبنانية الاولى السيدة نعمت عون، رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم هاشم حيدر على رأس وفد من الاتحاد، وناشئات منتخب لبنان لما دون 17 سنة اللواتي احرزن بطولة غرب آسيا لكرة القدم التي اقيمت في المملكة العربية السعودية.
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خلال اللقاء، شكر حيدر رئيس الجمهورية واللبنانية الاولى على "اهتمامهما بالرياضة بشكل عام، وعلى تشجيع المبادىء الرياضية في لبنان، والرعاية التي يوليانها للمرأة وحقوقها وابداعاتها"، لافتا الى ان "إحراز ناشئات منتخب لبنان لكرة القدم لما دون 17 عاما بطولة غرب آسيا، كان نتيجة رعاية ومتابعة من الاتحاد ولكن الاهم انه كان بفضل جهود الجهاز الفني للمنتخب والاداء المميز للناشئات البطلات".
وهنأ الرئيس عون والسيدة نعمت عون الاتحاد واللاعبات على الانجاز الذي تحقق، واعربا عن فخرهما بـ"الروح البطولية التي اظهرتها اللاعبات اللواتي جمعتهن هذه اللعبة من كل المناطق وابدعن فيها". كما نوها بـ"قدرتهن على تخطي كل الصعوبات والتحديات التي تواجه لبنان".
وأشادا بهذا الفوز، الذي "أثبت للجميع بأن لبنان سيبقى منارة للابداع والتألق، وان النجاح لا يقف عند حدود العمر ولا الحدود الجغرافية". كما دعوَا اللاعبات الى "اكمال المسيرة بالروح نفسها لان الرهان عليهن لم ولن يخيب".
ثم تبادل الرئيس عون وعقيلته الحديث مع اللاعبات الناشئات، قبل ان تقدم لاعبات المنتخب كأس غرب آسيا لكرة القدم الى رئيس الجمهورية.
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