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لبنان

الحجار اطلع على الاجراءات والتدابير المتخذة لمناسبة التشييع الاحد

Lebanon 24
21-02-2025 | 09:25
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ترأس وزير الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار اجتماعا لمجلس الأمن الداخلي المركزي، بعد ظهر اليوم، بحضور مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار ومحافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان والمدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري وعدد من قادة الاجهزة الأمنية والعسكرية والدفاع المدني.
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وقال الحجار بعد الاجتماع: "اطلعت من المعنيين في الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والدفاع المدني، بحضور مدعي عام التمييز، على التدابير والإجراءات المتخذة لمناسبة يوم التشييع نهار الأحد في 23 شباط، والهدف من هذه الإجراءات المحافظة على الأمن والنظام وبشكل أساسي تأمين أمن المناسبة وتأمين الأمن لكل المشاركين وغير المشاركين وبشكل عام لكل المواطنين اللبنانيين في كل المناطق وتسهيل حركة السير، والعمل على أن تمر هذه المناسبة على نحو لا يؤثر على أمن المشاركين ولا أمن الناس بشكل عام".

اضاف: "ستعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بيانا على جميع وسائل الإعلام لشرح التدابير المتخذة خصوصا تدابير السير لجهة تسهيل الوصول الى مكان المناسبة، ومن ناحية اخرى تسيير حركة السير بشكل عام".
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